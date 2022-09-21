Из-за ремонта водопровода на Касимовском шоссе закроют одну полосу для транспорта до 1 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 22 сентября 10:00 до 1 ноября 19:00 в Рязани закроют одну полосу Касимовского шоссе в сторону улицы Тимуровцев, сообщает пресс-служба городской администрации. Ограничат движение транспорта от дома №30 до дома №30 стр.8.

По информации властей, причина перекрытия – ремонт водопровода на Касимовском шоссе.

«Администрация города просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.

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