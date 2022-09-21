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Происшествия21 сентября 2022 13:27

Из ТРЦ «Премьер» в Рязани из-за пожара эвакуировали больше 1000 человек

Возгорание произошло на крыше здания
Источник:kp.ru
21 сентября в Рязани из-за сообщения о возгорании из ТРЦ «Премьер» эвакуировали более 1000 человек.

21 сентября в Рязани из-за сообщения о возгорании из ТРЦ «Премьер» эвакуировали более 1000 человек.

21 сентября в Рязани из-за сообщения о возгорании из ТРЦ «Премьер» эвакуировали более 1000 человек. По данным ГУ МЧС по Рязанской области, пожар произошел на крыше здания.

Вызов поступил в диспетчерскую службу в 15:23. Уже в 15:37 пожар был ликвидирован.

Как отмечают представители регионального управления МЧС, площадь пожара составила всего 1 квадратный метр. Информации о пострадавших не поступало.