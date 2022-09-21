В Московском районе Рязани замену уличного освещения закончат раньше всего

До 1 ноября 2022 года в Московском районе Рязани планируется завершить замену уличных светильников. В остальных районах - до 1 февраля.

До 1 ноября 2022 года в Московском районе Рязани планируется завершить замену уличных светильников. В остальных районах города, согласно графику, работу закончат к 1 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба гордумы по итогам рабочей встречи депутатов с представителем подрядчика - и.о. заместителя генерального директора «Рязаньэнерго» Дмитрием Жуковым.

По данным органа власти на 21 сентября, всего заменено 5,5 тыс. из 14,9 тыс. светильников. Например, на Московском шоссе полностью заменили светильники по направлению из центра города. Если верить представителям гордумы, «разница в степени освещенности значительная».

«На данный момент в городе работают 15 бригад, задействовано 30 единиц специальной техники. На улицах с большой интенсивностью движения устанавливают освещение, которое максимально приближено к имитации дневного света», - информирует rgdrzn.ru.

152 светильника с кронштейнами и еще 100 специальных светильников дополнительно установят на пешеходных переходах. Этим хотят добиться, чтобы водители видели переходящего дорогу человека с большего расстояния и могли раньше на него реагировать.