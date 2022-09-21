На кофейных аппаратах в Рязани стали развешивать фотографии похитителей стаканчиков.
В Рязани на кофейном аппарате (супермаркет «Пятерочка» на улице Вокзальной) повесили фотографии молодой воровки. На стоп-кадрах с записи камеры видеонаблюдения видно девушку, которая держит в руках несколько стаканчиков и, предположительно, мини-упаковки с сахаром.
Владельцы кофейного аппарата самообслуживания уверены, что все это девушка украла. Коллаж из трех фотографий предприниматель недвусмысленно назвал «Воры нашего времени».
Предприниматель назвал девушку воровкой нашего времени.
Отметим, что рядом с фотографиями девушки расположена предупреждающая табличка:
«Внимание. Стаканчики, сахар, сироп можно брать только при покупке кофе». Ранее на автомате висела другая табличка, которая предупреждала потенциальных воришек, что все фиксируется на видеокамеру, и всю информацию передадут участковому.
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