Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 12:40

На кофейных аппаратах в Рязани стали развешивать фотографии похитителей стаканчиков

На одном из аппаратов повесили снимки молодой девушки с указанием, что она «воровка нашего времени»
Источник:kp.ru
На кофейных аппаратах в Рязани стали развешивать фотографии похитителей стаканчиков.

На кофейных аппаратах в Рязани стали развешивать фотографии похитителей стаканчиков.

В Рязани на кофейном аппарате (супермаркет «Пятерочка» на улице Вокзальной) повесили фотографии молодой воровки. На стоп-кадрах с записи камеры видеонаблюдения видно девушку, которая держит в руках несколько стаканчиков и, предположительно, мини-упаковки с сахаром.

Владельцы кофейного аппарата самообслуживания уверены, что все это девушка украла. Коллаж из трех фотографий предприниматель недвусмысленно назвал «Воры нашего времени».

Предприниматель назвал девушку воровкой нашего времени.

Предприниматель назвал девушку воровкой нашего времени.

Отметим, что рядом с фотографиями девушки расположена предупреждающая табличка:

«Внимание. Стаканчики, сахар, сироп можно брать только при покупке кофе». Ранее на автомате висела другая табличка, которая предупреждала потенциальных воришек, что все фиксируется на видеокамеру, и всю информацию передадут участковому.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!