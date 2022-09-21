Анализ крови можно сделать со скидкой

ЛДЦ «Поколение».

В лечебно-диагностическом центре «Поколение» регулярно проводятся акции на те или иные виды услуг, а также действуют скидки на различные обследования. Так, например, клинический анализ крови, включающий общий анализ, лейкоцитарную формулу, СОЭ - 160 рублей, коагулограмма №3 – 600 рублей. Исследование крови на креатинин в сыворотке – 100 рублей, на мочевую кислоту в сыворотке – 100 рублей. Акция проводится до 15 октября.

ЛДЦ «Поколение» находится в Рязани, на Первомайском проспекте, д. 27а. Предварительно записаться на прием можно по телефону 43-43-00 или на сайте www.pokolenie62.ru.

ООО «ЛДЦ «Поколение» ОГРН 1146234024419

Лицензия № ЛО-62-01-001828 от 15 июня 2018 года выдана Министерством здравоохранения Рязанской области.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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