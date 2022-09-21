Процесс реконструкции Северной окружной дороги Рязани сняли с высоты

Реконструкция Северной окружной дороги Рязани с высоты птичьего полета.

Реконструируемый участок Северной окружной дороги Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета. Фотографии появились в сообществе «Дороги Рязанской области», которое посвящено реализации в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Это не просто перестелить асфальт, а изменить параметры и категорию дороги. Здесь, в отличие от ремонта, процедуры выполнения требуют больше опыта и знаний, поскольку технически сложнее. На Северной окружной в Рязани именно реконструкция», - отмечается в публикации.

Контракт на реконструкцию участка Северной окружной дороги протяженностью 3,4 километра заключен на 750 млн рублей. Согласно ему, работы продлятся до октября 2023 года. Они сопряжены с ограничениями движения транспорта, по состоянию на 21 сентября - до одной полосы в каждую сторону между АЗС «Газпромнефть» и домом 31 по улице Бирюзова (это более 1,5 км).

Реконструкция Северной окружной дороги Рязани с высоты птичьего полета.

Реконструкция Северной окружной дороги Рязани с высоты птичьего полета.