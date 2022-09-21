Павел Малков официально вступил в должность губернатора Рязанской области

21 сентября Павел Малков избавил от приставки «врио» и официально вступил в должность губернатора Рязанской области. После прочтения текста присяги, Павел Малков получил должностной знак, а потом обратился к собравшимся. Губернатор отметил, что вступление в должность, для него большая честь и огромная ответственность.

«Особенно сегодня, когда страна столкнулась с беспрецедентными вызовами, которые требуют соответствующих решений. Работа в таких условиях – это многократная ответственность», - отметил Малков.

Губернатор пообещал «порядка во всем», «жесткого контроля за работой органов власти» и «развития во всех сферах».

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