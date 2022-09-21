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Происшествия21 сентября 2022 10:07

На площади Димитрова задержали рязанца, объявленного в федеральный розыск

Мужчина не явился к месту отбывания наказания за совершенную кражу
Источник:kp.ru
Задержанного передадут сотрудникам УФСИН. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Задержанного передадут сотрудникам УФСИН. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязани на площади Димитрова полицейские задержали 31-летнего мужчину, уклонявшегося от наказания за совершенную кражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Согласно условиям приговора, рязанцу надлежало самостоятельно прибыть к месту исполнения наказания, но он туда не явился. Поэтому УФСИН объявило его в розыск.

«Патрульные доставили рязанца в отдел МВД России по Железнодорожному району Рязани для дальнейшей передачи инициатору розыска», - рассказали в полиции.