На площади Димитрова задержали рязанца, объявленного в федеральный розыск

Задержанного передадут сотрудникам УФСИН. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязани на площади Димитрова полицейские задержали 31-летнего мужчину, уклонявшегося от наказания за совершенную кражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Согласно условиям приговора, рязанцу надлежало самостоятельно прибыть к месту исполнения наказания, но он туда не явился. Поэтому УФСИН объявило его в розыск.

«Патрульные доставили рязанца в отдел МВД России по Железнодорожному району Рязани для дальнейшей передачи инициатору розыска», - рассказали в полиции.