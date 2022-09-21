В Рязанской области в дни референдума организуют голосование для жителей Донбасса
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Глава Рязанской области Павел Малков дал все необходимые поручения, чтобы в регионе организовали голосование для жителей ДНР и ЛНР, которые временно приехали в Рязань. Об этом он сообщил на своей странице в Телеграм-канале.
Напомним, с пятницы 23 сентября по вторник 27 сентября в стране пройдут референдумы о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожья.
По словам Малкова, задача властей в настоящее время - организовать проведение голосования граждан, которые временно проживают на территории Рязанской области.
- Все необходимые поручения уже дал, - сказал Павел Малков.
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