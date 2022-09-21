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Общество21 сентября 2022 9:50

Референдум в Рязанской области 23-27 сентября: голосуют жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Рязань

В Рязанской области в дни референдума организуют голосование для жителей Донбасса
Источник:kp.ru
В Рязанской области в дни референдума организуют голосование для жителей Донбасса

В Рязанской области в дни референдума организуют голосование для жителей Донбасса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Рязанской области Павел Малков дал все необходимые поручения, чтобы в регионе организовали голосование для жителей ДНР и ЛНР, которые временно приехали в Рязань. Об этом он сообщил на своей странице в Телеграм-канале.

Напомним, с пятницы 23 сентября по вторник 27 сентября в стране пройдут референдумы о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожья.

По словам Малкова, задача властей в настоящее время - организовать проведение голосования граждан, которые временно проживают на территории Рязанской области.

- Все необходимые поручения уже дал, - сказал Павел Малков.

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