В Рязанской области в дни референдума организуют голосование для жителей Донбасса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Рязанской области Павел Малков дал все необходимые поручения, чтобы в регионе организовали голосование для жителей ДНР и ЛНР, которые временно приехали в Рязань. Об этом он сообщил на своей странице в Телеграм-канале.

Напомним, с пятницы 23 сентября по вторник 27 сентября в стране пройдут референдумы о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожья.

По словам Малкова, задача властей в настоящее время - организовать проведение голосования граждан, которые временно проживают на территории Рязанской области.

- Все необходимые поручения уже дал, - сказал Павел Малков.

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