На вокзалах Рязани стали прививать от гриппа и COVID-19 одновременно.

В медпунктах железнодорожных вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 стартовала прививочная кампания против коронавирусной инфекции, а вместе с ней - против гриппа и ОРВИ. При этом обе прививки предлагают сделать одновременно, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«Прививки делаются при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС», - отмечают представители подразделения ОАО «РЖД».

Согласно релизу, желающие могут получить вакцину, которая защищает сразу от четырех актуальных штаммов гриппа. Какая вакцина используется против COVID-19 при этом не уточняется.

По данным МЖД, сотрудники «РЖД — Медицины» в Рязанской области привили от COVID-19 уже 25 тыс. человек (за все время). От гриппа только в сентябре 2022 года вакцинированы 1500 человек.