Обстоятельства воскресной драки у клуба Deep проверяет полиция

Полиция проводит проверку обстоятельств драки. Фото: архив "КП".

Полиция проводит проверку обстоятельств драки у ночного клуба Deep в результате которой пострадал 35-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве отметили, что в полицию поступило заявление по факту которого проводится проверка. Ее цель - установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 18 сентября. В результате конфликта, возникшего между двумя мужчинами, завязалась драка. Один из участников потасовки получил травму.