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Происшествия21 сентября 2022 8:38

Обстоятельства воскресной драки у клуба Deep проверяет полиция

По факту инцидента в ночном клубе в отдел МВД поступило заявление
Источник:kp.ru
Полиция проводит проверку обстоятельств драки. Фото: архив "КП".

Полиция проводит проверку обстоятельств драки. Фото: архив "КП".

Полиция проводит проверку обстоятельств драки у ночного клуба Deep в результате которой пострадал 35-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве отметили, что в полицию поступило заявление по факту которого проводится проверка. Ее цель - установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 18 сентября. В результате конфликта, возникшего между двумя мужчинами, завязалась драка. Один из участников потасовки получил травму.