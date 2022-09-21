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Общество21 сентября 2022 8:19

Росгвардия проверила безопасность более 500 учебных заведений в Рязанской области

Выявлено пять нарушений на прямую не связанных с безопасностью обучающихся
Источник:kp.ru
Проверки прошли в рамках мероприятия "Контроль". Фото: пресс-служба Росгвардии по Рязанской области.

Проверки прошли в рамках мероприятия "Контроль". Фото: пресс-служба Росгвардии по Рязанской области.

В течение сентября сотрудники регионального управления Росгвардии проверили безопасность 500 учебных заведений в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что из них около 190 охраняются силами частных организаций. Инспекторы проконтролировали у представителей ЧОО наличие удостоверения охранника, личной карточки, наличие на постах инструкций по пропускному и внутриобъектовому режимам.

«Выявлено девять нарушений в области частной охранной деятельности: три факта отсутствия удостоверения охранника и еще пять случаев отсутствия личной карточки, форменной одежды или документов о прохождении периодической проверки», - уточнили в Росгвардии.

Должностное лицо, допустившее нарушения со стороны сотрудников, привлечено к ответственности.