За 6 млн в Рязани переоборудуют очередной светофор

На улице Спортивной в Рязани переоборудуют очередной светофорный объект. Это светофор возле съезда к стадиону ЦСК. Управление благоустройства администрации Рязани объявило закупку с начальной ценой 6 млн рублей.

Светофор уже подключен к автоматизированной систему управления движением. Тем не менее, контрактом предусмотрена замена опор для светофоров и дорожных знаков, замена самих светофоров, закупка видеодетекторов транспортных потоков. Оборудование АСУД демонтируют и смонтируют заново.

Работы планируется завершить до 25 ноября 2022 года.