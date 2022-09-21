Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Авто21 сентября 2022 6:59

За 6 млн в Рязани переоборудуют очередной светофор

Это светофорный объект на улице Спортивной возле съезда к стадиону ЦСК
Источник:kp.ru

На улице Спортивной в Рязани переоборудуют очередной светофорный объект. Это светофор возле съезда к стадиону ЦСК. Управление благоустройства администрации Рязани объявило закупку с начальной ценой 6 млн рублей.

Светофор уже подключен к автоматизированной систему управления движением. Тем не менее, контрактом предусмотрена замена опор для светофоров и дорожных знаков, замена самих светофоров, закупка видеодетекторов транспортных потоков. Оборудование АСУД демонтируют и смонтируют заново.

Работы планируется завершить до 25 ноября 2022 года.