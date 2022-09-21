Скончался бывший директор базы «Росхозкоопторг» Александр Сафронов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ушел из жизни старейший кооператор Рязанской области Сафронов Александр Максимович. Совет и правление Рязанского областного союза потребительских обществ скорбят по поводу кончины бывшего директора базы «Росхозкоопторг» и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.

«Александр Максимович обладал лучшими человеческими качествами, всегда был готов оказать помощь и поддержку, пользовался огромным авторитетом, никогда не бросал человека в беде», - говорится в некрологе.

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