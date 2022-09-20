Малков публично отчитал замминстра финансов за формальный доклад

Губернатор Рязанской области Павел Малков публично отчитал первого заместителя министра финансов Людмилу Ляпину.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отчитал первого заместителя министра финансов Людмилу Ляпину, причем сделал это публично — на заседании правительства 20 сентября. Глава региона раскритиковал долгий доклад Ляпиной, прочитанный по бумажке, изобилующий цифрами и специальными терминами.

- Людмила Васильевна, вы для кого сейчас докладывали? - спросил Малков.

- Для участников заседания, членов правительства, - после некоторой паузы ответила, запинаясь, Ляпина.

- Вот очень плохо, что мы опять забыли, что работаем для людей. Я уже не раз об этом говорил. Плохо, что до вас не довели. Я понимаю, министр в отпуске, но тем не менее, - высказался руководитель.

Малков заметил, что в докладе говорится о выделении средств по ряду направлений и перечислил некоторые из них: создание общественных пространств, ремонт школ, закупка лекарств, закупка коммунальной техники, увеличение мер соцподдержки, строительство детских садов и прочее.

- Вы сейчас доложили так, что никто ничего не понял вообще. Из вашего доклада невозможно сделать вывод о том, что правительство работает, на самые приоритетные направления и вопросы выделяет деньги, - произнес Малков.

Также глава региона заявил, что больше такие доклады принимать не будет.