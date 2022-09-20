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Происшествия20 сентября 2022 15:40

На улице Кальной у энергичной рязанки полицейские изъяли 3 грамма «синтетики»

Женщина привлекла внимание патрульных неестественными движениями
Источник:kp.ru
Выдали даму неестественно энергичные движения. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Выдали даму неестественно энергичные движения. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Патрульные задержали 36-летнюю жительницу областного центра, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На улице Кальная полицейские заметили женщину, производившую «неестественно энергичные движения». Сотрудникам ППС это показалось странным и они решили проверить прохожую.

Во время общения дама пыталась уходить от ответов на вопросы, но в итоге созналась, что имеет при себе наркотики, приобретенные через закладку.

При досмотре у подозреваемой нашли пакетик с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что женщина хранила 3 грамма «синтетики».

Возбуждено уголовное дело.