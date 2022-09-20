В Гусь-Железном рухнула маковка Троицкого храма

В поселке Гусь-Железный Рязанской области рухнула маковка Троицкого храма.

В поселке Гусь-Железный Рязанской области рухнула маковка Троицкого храма. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Касимовский инсайдер» днем 20 сентября.

«Сейчас рухнула маковка церкви в Гусь-Железном», - подписал снимок автор.

Величественное сооружение, сочетающее в себе черты барокко, классицизма и псевдоготики, возведено в XIX веке и является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Касимовского района и всего региона. Церковь, как отмечается на сайте Гусевского благочиния Касимовской епархии, сложена из кирпича и облицована белым камнем.

Стоит отметить, что 19 и 20 сентября на территории Рязанской области наблюдается сильный порывистый ветер.