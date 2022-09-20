На улице Новоселов произошло первое ДТП с троллейбусом «Адмирал». Фото: ПУВР | Андрей Вершинин.
Днем 20 сентября в Песочне произошло ДТП с участием нового троллейбуса «Адмирал» и мотоцикла. Фото с места дорожного происшествия выложили в паблике ПУВР.
«Обновили "Адмирал"» - написал автор фото рязанец Андрей Вершинин.
Как сообщили в ГИБДД Рязанской области, по предварительным данным, в районе дома №20 по улице Новоселов мотоциклист на скорости протаранил остановившийся троллейбус. В настоящее время инспекторы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Судя по фото, у троллейбуса повреждений практически нет.
В результате ДТП пострадал мотоциклист, ему помогают медики.
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