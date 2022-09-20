В эфир вышло шоу «Повара на колесах», снятое в Рязани

Выпуск шоу «Повара на колесах», снятый в Рязани, вышел в эфир 18 сентября.

Выпуск шоу «Повара на колесах», снятый в Рязани, вышел в эфир «Первого канала» 18 сентября. Съемки телепередачи проходили в начале июня. В частности, фургон поваров-участников Георгия Трояна и Антона Ковалькова заметили за памятником Ленину возле улицы Почтовой.

Георгия Трояна представляют как лучшего молодого повара России 2015 года, шеф-повара и партнера ресторана «Северяне», выпускника французской кулинарной академии Le Cordon Bleu. Антон Ковальков — шеф-повар и совладелец ресторана «Deep Fried Friends», финалист «Chefs World Summit».

Троян и Ковальков прошлись по Рязани в поисках гастрономических впечатлений, посетили различные заведения общепита и музеи, пообщались с весовщиком Иосифом Пятуниным, закупились на местном рынке. Познакомившись с местной кухней, они разработали собственные блюда и представили их на суд рязанцам.