В Рязани на улице Гоголя произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В результате ДТП пострадали два человека. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

19 сентября, около 13 часов на улице Гоголя произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 37-летний житель областного центра на машине Ford Focus врезался в легковушку Datsun on-DO под управлением 29-летнего рязанца.

После столкновения Ford отбросило в автомобиль Chevrolet Lacetti под управлением 47-летнего мужчины и автомобиль «Газель 33021» за рулем которого находился 49-летний водитель.

В результате аварии пострадали два человека: водитель Chevrolet и его 17-летняя пассажирка. Им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.