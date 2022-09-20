«С ответственными побеседовали, плесень убрали». Как решился вопрос с антисанитарией на хлебозаводе №3

Тестомесильный цех хлебозавода №3 в Рязани обработали от плесени. Но никого не наказали, только побеседовали.
Помещения тестомесильного цеха МП «Хлебозавод №3 города Рязани» обработали от плесени, провели косметический ремонт. Об этом КП-Рязань сообщили в администрации Рязани.
«В ближайшее время ремонтно-отделочные работы производственных помещений будут продолжены подрядной организацией», - говорится в сообщении.
В начале августа появилось видео из помещения месильного отделения для черного хлеба хлебозавода №3, где облупленные стены покрыты черной плесенью. В таких условиях работали люди и пекли хлеб (подробнее с видео).
Как сообщили КП-Рязань в мэрии, с ответственными лицами «проведена разъяснительная беседа». Им [ответственным] рассказали о требованиях действующего законодательства, которые касаются содержания производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства продукции.
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