«С ответственными побеседовали, плесень убрали». Как решился вопрос с антисанитарией на хлебозаводе №3

Тестомесильный цех хлебозавода №3 в Рязани обработали от плесени. Но никого не наказали, только побеседовали.

Помещения тестомесильного цеха МП «Хлебозавод №3 города Рязани» обработали от плесени, провели косметический ремонт. Об этом КП-Рязань сообщили в администрации Рязани.

«В ближайшее время ремонтно-отделочные работы производственных помещений будут продолжены подрядной организацией», - говорится в сообщении.

В начале августа появилось видео из помещения месильного отделения для черного хлеба хлебозавода №3, где облупленные стены покрыты черной плесенью. В таких условиях работали люди и пекли хлеб (подробнее с видео).

Как сообщили КП-Рязань в мэрии, с ответственными лицами «проведена разъяснительная беседа». Им [ответственным] рассказали о требованиях действующего законодательства, которые касаются содержания производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства продукции.

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