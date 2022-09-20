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Общество20 сентября 2022 7:53

За пять мобильных телефонов осужденного рязанской колонии отправили в ШИЗО

Мужчина попытался пронести запрещенную технику на режимный объект
Источник:kp.ru
Мобильные телефоны официально в исправительных колониях запрещены. Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

Мобильные телефоны официально в исправительных колониях запрещены. Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

За пять нелегально пронесенных мобильных телефонов осужденного из колонии-поселения отправили в штрафной изолятор. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Рязанской области.

Отмечается, что запрещенную в местах лишения свободы технику мужчина принес с контрагентсткого объекта ООО «ОПК». Его досмотрели сотрудники оперативной группы КП-4 в дежурной части колонии-поселения и обнаружили телефоны, спрятанные «ухищренным способом».

Между ООО «ОПК» и региональным УФСИН налажены деловые отношения в части трудоустройства осужденных. Коммерческая организация дает им работу, а исправительное учреждение обеспечивает контроль и надзор.