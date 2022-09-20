ФОК в Пителинском районе: разрабатывается проект спортивного объекта

В Пителинском районе Рязанской области планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс.

В Пителинском районе Рязанской области планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Во время поездки в район глава региона Павел Малков сообщил, что для спортивного объекта разрабатывается проектно-сметная документация.

«Уже определились с местом его расположения. Это должно быть компактное и функциональное учреждение», - сказал Малков.

Чтобы обеспечить высокую наполняемость ФОКа, глава региона предложил выбрать приоритетные направления и виды спорта.

Вслед за спорткомплексом, по словам Малкова, следует заняться вопросом возведения нового районного дома культуры. Нынешнее здание нуждается в реконструкции, которая может обойтись дороже строительства.