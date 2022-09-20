Неизвестные массово разрисовывают автомобили рязанцев буквой Z

Неизвестные разрисовывают автомобили рязанцев буквой Z.

В Рязани неизвестные наносят краской букву «Z» на автомобили, припаркованные во дворах спальных районов города. Массовые сообщения и жалобы появляются в различных пабликах, в частности – в ПУВР.

«Сегодня [18 сентября] в период с 00:02 до 00:04 во дворе дома №31 по улице Зубковой испортили краской два автомобиля. На задних дверях написали буквы «Z», мы не против данных знаков, но не портить же чужое имущество», - пожаловался аноним.

В комментариях подписчики выложили и другие «художества» неизвестных, разрисованы машины в соседнем дворе по адресу: улица Зубковой, 30, а также на Новоселов, 42 и в микрорайоне Приокский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!