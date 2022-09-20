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Политика20 сентября 2022 6:23

Евгения Кириченко утвердили в администрации Рязани главным по землям и имуществу

Полтора года он возглавлял профильное управление с приставкой «и.о.»
Источник:kp.ru
Евгений Кириченко утвержден в должности начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани.

Евгений Кириченко утвержден в должности начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина утвердила Евгения Кириченко в должности начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений. О кадровом решении градоначальница объявила на совещании 19 сентября.

С апреля 2021 года Кириченко исполнял обязанности начальника управления, а изначально в администрации Рязани его поставили руководить отделом формирования земельных участков.

Предыдущее место работы чиновника — администрация Спасского района, где он был первым заместителем главы.