Не стало почетного профессора РГУ им. С.А. Есенина Александра Никольского

В возрасте 86 лет умер почетный профессор РГУ имени С.А. Есенина Александр Никольский.

В возрасте 86 лет умер почетный профессор РГУ имени С.А. Есенина Александр Никольский. Как сообщает «ВидСбоку», церемония прощания с Александром Александровичем состоится 20 сентября в 12:00 на улице Урицкого, дом 12.

Результатом работы Никольского как ученого являются десятки научных трудов. Главным образом, в области топонимики и есениноведения.

В Рязанский пединститут Александр Никольский пришел работать в 1968 из Таджикского государственного университета в Душамбе, где к тому времени уже защитил диссертацию, получив звание кандидата филологических наук. Многие годы заведовал в нынешнем РГУ кафедрой истории русского языка, а с в с 1994-го по 2006-й являлся деканом факультета.