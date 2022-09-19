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Политика19 сентября 2022 16:52

Олег Штефан вновь возглавил «Водоканал города Рязани»

Павел Морковин не продержался в должности и полугода
Источник:kp.ru
Директором МП «Водоканал города Рязани» вновь стал Олег Штефан. Фото: kas-eparhia.ru

Директором МП «Водоканал города Рязани» вновь стал Олег Штефан. Фото: kas-eparhia.ru

Директором МП «Водоканал города Рязани» вновь стал Олег Штефан. Об этом глава администрации Елена Сорокина объявила на совещании с руководителями структурных подразделений 19 сентября.

До этого Олег Штефан руководил «Водоканалом» с 2012 по 2019 год. После вынужденного ухода работал первым заместителем главы администрации города Касимова.

Назначенный в конце марта 2022 года директором «Водоканала» Павел Морковин не продержался в должности и полугода. Впрочем, и до него в муниципальном предприятии наблюдалась чехарда руководителей.