Олег Штефан вновь возглавил «Водоканал города Рязани»

Директором МП «Водоканал города Рязани» вновь стал Олег Штефан. Фото: kas-eparhia.ru

Директором МП «Водоканал города Рязани» вновь стал Олег Штефан. Об этом глава администрации Елена Сорокина объявила на совещании с руководителями структурных подразделений 19 сентября.

До этого Олег Штефан руководил «Водоканалом» с 2012 по 2019 год. После вынужденного ухода работал первым заместителем главы администрации города Касимова.

Назначенный в конце марта 2022 года директором «Водоканала» Павел Морковин не продержался в должности и полугода. Впрочем, и до него в муниципальном предприятии наблюдалась чехарда руководителей.