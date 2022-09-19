Сразу три дня подряд – 20, 21 и 23 сентября – на нескольких улицах Рязани отключат электричество Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ближайшие три дня на многих улицах Рязани отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

20 сентября с 09:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- 3-й район Борки, дома с №47 по №55.

21 сентября с 09:00 до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Парковая, дома с №2 по №22;

- 1-й Аллейный проезд, дома с №1 по №24;

- 2-й Аллейный проезд, дом №3, дом №5, дом №7, дома с №9 по №24, дом №26, дом №28, дома с №30 по №32;

- 3-й Аллейный проезд, дома с дома №8 по №30;

- улица Дягилевская, дома с №1 по №23;

- улица Урожайная, дом №9, дома №21;

- Парковый проезд, дома с №1 по №15;

- улица Алейная, дома с №2 по №6, дом №8, дом №10, дом №12, дом №14, дом №18, дом №20.

21 сентября с 08:30 до 12:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Ленинского Комсомола, дома с №98 по №104, дома с №108 по №130, дом №89, дома с №105 по №125;

- улица Островского, дом №72;

- улица 12-я Линия, дома с №41 по №57, дома с №50 по №68;

- улица 11-я Линия, дом №45, дом №51, дом №54;

- улица 9-я Линия, дома с №3 по №8, дом №10, дом №11, дом №17, дом №17, дом №19;

- улица 18-я Линия, дом №3;

- улица Новопавловская, дом №3, дом №5, дом №7;

- Прудный переулок, дома с №1 по №6, дом №8, дом №10;

- Дорожный переулок, дома с №1 по №3;

- переулок 9-й Линии, дома с №2 по №4, дома №6, дом №8, дом №10, дом №12, дом №14, дом №18;

- переулок Осипенко, дома с №1 по №13, дома с №15 по №21, дом №24, дом №26, дом №32;

- улица Осипенко, дом №33, дом №35, дома с №37 по №42, дом №44, дом №46.

22 сентября с 08:30 до 12:00 электричества не будет по следующим адресам:

- поселок Храпово, дома с №1 по №66.