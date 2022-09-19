Власти Рязани заявили, что ремонт разрытой на Черновицкой дороги не окончен

Всю ответственность за разрытый свежий асфальт рязанские чиновники возложили на подрядчика, да еще и с непонятной формулировкой "для удобства жителей".

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию на улице Черновицкой, где в районе дома 56 перекопали недавно отремонтированную дорогу. Ради замены теплосетей там вскрыли асфальт, уложенный около двух месяцев назад.

Прежде всего, в мэрии заявили, что МУП «РМПТС» проводило плановый ремонт магистрального трубопровода. Мол, подрядчика дорожных работ (ООО «Техногрупп») о нем предупреждали, но тот решил сделать по-своему.

«Для удобства жителей им (подрядчиком) было принято решение уложить на участке первый слой асфальта до ремонта теплотрассы. Укладка финишного слоя не была выполнена и запланирована на следующий год», - комментирует пресс-служба администрации Рязани.

Восстановить дорожное покрытие на улице Черновицкой чиновники обещают на текущей неделе при благоприятной погоде.