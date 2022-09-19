«Огненный шар, глаза ослепило, а потом сильный гром». Рязанка рассказала, как увидела шаровую молнию

В Шацке Рязанской области увидели шаровую молнию. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ночь на 19 сентября в Шацке прогремела мощная гроза с шаровой молнией. Местная жительница Наталья Чернецова рассказала, как увидела это природное явление.

«Ночью, в четвертом часу, я ехала в такси с автовокзала. Проехали буквально 300 метров, как перед автомобилем появился красный огненный шар. Глаза ослепило. Сразу не поняли с водителем, что произошло. Но через несколько секунд прогремел такой гром, что уши заложило… Будто что-то взорвалось», - рассказала женщина «Прессе».

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