Сильный ветер 19 сентября повалил в Рязани несколько деревьев

19 сентября из разных точек Рязани и области поступают сообщения о последствиях сильного ветра. Фото: vk.com/voditelrzn62 и vk.com/rzn_life_vk

19 сентября из разных точек Рязани и области поступают сообщения о последствиях непогоды. Сбылся прогноз, согласно которому днем понедельника ожидался ветер 13-18 м/с, местами с порывами до 23 м/с.

В итоге ветер, бушующий с самого утра, повалил в Рязани уже несколько деревьев. Пользователи соцсетей публикуют соответствующие фотографии и видео.

На улице 2-е Бутырки у дома №5 дерево упало на припаркованные машины. На улице Бронной и проезде Завражнова упавшие деревья перегородили проезжую часть.

О том, что на проезде Завражного дерево распили и с дороги, позже доложила пресс-служба горадминистрации.