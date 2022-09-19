На прилавках Молодежного рынка в Рязани обнаружили обезличенные продукты.
Фото: Олег ЗОЛОТО
На прилавках Молодежного рынка (улица Новаторов) обнаружили обезличенную продукцию, сообщает управление Россельхознадзора. Как сообщили КП-Рязань в ведомстве, речь идет о рыбе, молоке и мясе. Именно на эту продукцию не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.
Всем торговцам специалисты Россельхознадзора разъяснили требования, предъявляемые к процессам хранения и реализации продукции, а также объявили предостережения о недопустимости нарушений.
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