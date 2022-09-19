В 2023-2024 годах реконструкция Северной окружной дороги Рязани продолжится на участке между улицей Интернациональной и проездом Шабулина. Фото: Яндекс.

В 2023 году реконструкция Северной окружной дороги Рязани продолжится. Объявлена закупка на 93,7 млн рублей. Хотя протяженность участка — всего около 290 метров, сроком окончания работ обозначено 30 сентября 2024 года.

Речь идет о дороге между улицей Интернациональной и проездом Шабулина. На картах она обозначена как часть улицы Бирюзова, а по документам это участок «км 3+876 - км 4+169» Северной окружной.

Как в случае с текущим этапом реконструкции «Северки» и с реконструкцией проезда Шабулина (она тоже пройдет в 2023-2024), контракт будет заключен одновременно на разработку проекта и непосредственно дорожно-строительные работы.