«Воняешь на всю Москву». В Comedy Club пошутили про рязанские пожары. Фото: ТНТ.

В шоу Comedy Club на телеканале ТНТ пошутили про лесные пожары в Рязанской области. Диалог шоуменов Гарика Харламова и Демиса Карибидиса:

- Что ты, как пожары в Рязанской области?

- В смысле?

- Воняешь на всю Москву, - пояснил Харламов под смех зрителей.

Лесные пожары в Рязанской области начались в августе, в середине месяца дым от пожаров окутал Москву. Столичные власти отправили на помощь в соседний регион сотни специалистов, спецтехнику, вертолеты и самолеты. Только 8 сентября власти Рязанской области заявили о полной ликвидации пожаров.

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