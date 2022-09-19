«Воняешь на всю Москву». В Comedy Club пошутили про рязанские пожары. Фото: ТНТ.
В шоу Comedy Club на телеканале ТНТ пошутили про лесные пожары в Рязанской области. Диалог шоуменов Гарика Харламова и Демиса Карибидиса:
- Что ты, как пожары в Рязанской области?
- В смысле?
- Воняешь на всю Москву, - пояснил Харламов под смех зрителей.
Лесные пожары в Рязанской области начались в августе, в середине месяца дым от пожаров окутал Москву. Столичные власти отправили на помощь в соседний регион сотни специалистов, спецтехнику, вертолеты и самолеты. Только 8 сентября власти Рязанской области заявили о полной ликвидации пожаров.
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