КамАЗ буквально смяло. Грузовик на скорости вылетел с дороги и перевернулся – водитель погиб

Смертельное ДТП произошло в Сараевском районе.
Воскресным днем 18 сентября в Сараевском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, на 56-м км автодороги Сапожок – Сараи – Борец – Шацк 47-летний житель сараевского села Таптыково за рулем грузовика КамАЗ вылетел с дороги и перевернулся. Как предположили инспекторы ГИБДД, мужчина не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные и метеорологические условия.
Водитель Камаза вылетел с мокрой от дождя трассы.
В результате дорожного происшествия водитель от полученных травм скончался.
Всего за минувшие пятницу и выходные дни на территории Рязанской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 26 получили травмы.
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