Пункт для размещения беженцев с Украины открыли в Шиловском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На базе Инякинского агротехнологического техникума в Шиловском районе открыли пункт временного размещения (ПВР) беженцев. Об этом сообщил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

16 сентября в Инякино из зоны спецоперации на Украине приехали 37 человек, из них – 12 детей.

«Людей обеспечили горячей едой и необходимыми вещами. Теперь будем решать вопросы с устройством детей в сады и школы, организуем медицинское обслуживание для тех, кому нужна помощь врачей», - отметил Фомин.

Отметим, по состоянию на 16 сентября в пунктах временного размещения Рязанской области находятся 983 жителя, прибывшие с Украины.

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