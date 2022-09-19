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Происшествия19 сентября 2022 6:02

Рязанцы сфотографировали троллейбус с отвалившимся на дороге колесом

Буквально на ходу рассыпается машина, выпущенная в 2008 году
Источник:kp.ru
В Рязани у троллейбуса, ехавшего по маршруту №13, отвалилось колесо.

В Рязани у троллейбуса, ехавшего по маршруту №13, отвалилось колесо.

В Рязани у троллейбуса, ехавшего по маршруту №13 «Завод «Рязцветмет» - Шереметьево», отвалилось колесо. Фотография размещена вечером 18 сентября в группе «ДТП и ЧП Рязань». Автор сообщает, что снимок сделан на улице Советской Армии.

«Видимо вовремя к нам поступили новые троллейбусы. Старые сыпятся на ходу», - также прокомментировал увиденное рязанец.

Кстати, «рассыпающаяся машина» — не такая уж и старая. Судя по данным из открытых источников, это ЗиУ-682Г 2008 года выпуска.