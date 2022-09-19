У клепиковского села Алексеево произошло жесткое ДТП, одна машина – в кювете. Фото: dps_control_kasimov_62
Воскресным днем 18 сентября под Рязанью произошло серьезное ДТП. Фотографию с места аварии выложили в группе «ДПС Контроль Касимов и район».
По предварительным данным, дорогу не поделили как минимум два легковых автомобиля.
Один разбитый автомобиль находился на дороге, другой – в кювете. Фото: dps_control_kasimov_62
Судя по снимкам, все случилось в 0,5 км от села Алексеево Клепиковского района у автобусной остановки. Один разбитый автомобиль находился на дороге, другой – в кювете.
На месте ДТП работала полиция и пожарные.
Сведений о пострадавших не сообщалось. Подробности уточняются.
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