У клепиковского села Алексеево произошло жесткое ДТП, одна машина – в кювете. Фото: dps_control_kasimov_62

Воскресным днем 18 сентября под Рязанью произошло серьезное ДТП. Фотографию с места аварии выложили в группе «ДПС Контроль Касимов и район».

По предварительным данным, дорогу не поделили как минимум два легковых автомобиля.

Один разбитый автомобиль находился на дороге, другой – в кювете. Фото: dps_control_kasimov_62

Судя по снимкам, все случилось в 0,5 км от села Алексеево Клепиковского района у автобусной остановки. Один разбитый автомобиль находился на дороге, другой – в кювете.

На месте ДТП работала полиция и пожарные.

Сведений о пострадавших не сообщалось. Подробности уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!