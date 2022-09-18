Синоптики обещают рязанцам 19 сентября 17 градусов тепла, но дожди и ветер

Синоптики пообещали рязанцам 19 сентября до 17 градусов тепла, но дожди и ветер Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 19 сентября, в Рязанской области прогнозируют до 17 градусов тепла. Прогноз погоды сообщили в рязанском отделении Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, первый рабочий день будет облачным. Кроме того, в ночь на понедельник и утром ожидают дождь, местами сильный. Днем синоптики предвещают небольшой дождь.

Ветер ожидается южной четверти, со скоростью 6-11 м/с. Ночью порывы ветра могут достигать 12-17 м/с, днем ожидаются порывы до 13-18 м/с, местами - до 23 м/с.

В понедельник температура воздуха по области ночью ожидается от +8 до +13°С, днем синоптики прогнозируют от +12 о +17°С.