В Рязанской области объявили метеопредупреждение на 19 сентября

Вечером в воскресенье, 18 сентября, в Рязанской области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Соответствующее метеопредупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

По данным Гидрометцентра, до конца воскресенья в регионе ожидаются местами сильные дожди, в отдельных районах – грозы. По прогнозу синоптиков, такая погодная обстановка сохранится ночью и утром понедельника, 19 сентября. В ночь на понедельник прогнозируют усиление ветра порывами до 12-17 м/с. Днем 19 сентября ожидаются порывы ветра 13-18 м/с, местами до 23 м/с.