Рязанка встретила семью кабанов, когда собирала клюкву в лесу

Рязанка, собирая клюкву в лесу, встретила семью кабанов. Фото: Катерина ЕЛИЗАРОВА.

Неожиданная встреча ожидала жительницу Рязанской области на одном из озер в субботу, 17 сентября. Собирая ягоду в лесу около водоема, девушка наткнулась на выводок кабанов. О том, что было дальше, она рассказала телеграм-каналу RZN LIFE.

Рязанка набирала в корзинку клюкву, когда боковым зрением заметила, что к ней приближается темная фигура. Обернувшись, она заметила в 10 метрах от себя целую семью животных: взрослую особь и несколько детенышей. Самки с выводком могут быть потенциально опасны, но девушка не растерялась.

- Спокойно обернувшись, заметила сосенку с крепкими сучьями и забралась на нее: наблюдать дальше. Лесные жители с интересом обнюхивали, пытаясь понять, кто же тут, есть ли опасность. А потом спокойно ушли в лес обратно, - написала рязанка.

Также она добавила, что при встрече с кабаном всегда стоит сохранять спокойствие и дружелюбие и ни в коем случае не проявлять агрессию.