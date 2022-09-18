Водитель автомобиля, протаранивший забор дома на улице Дачной, был лишен прав

ДТП на улице Дачной устроил лишенный прав водитель.

Водитель легкового автомобиля, который снес дорожный знак и проломил забор частного дома на улице Дачной в Рязани, был лишен водительских прав. Ночное ДТП в поселке Приокский в воскресенье, 18 сентября, прокомментировали в областной Госавтоинспекции.

Как рассказали в пресс-службе, все случилось примерно в 00.40 напротив дома №19. По предварительной информации, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Renault Megane без прав, въехал в дерево.

В результате аварии, мужчину с травмами пришлось госпитализировать. По факту произошедшего ведется проверка.