Автомобиль вылетел на разделительный барьер в центре Рязани

Причины ДТП на улице Вокзальной выясняются.

В центре Рязани легковой автомобиль вылетел на разделительный барьер посередине дороги. Инцидент заснял один из проезжавших мимо водителей. Видео появилось в воскресенье, 18 сентября, в группе RZN_LIFE.

По словам очевидца, все произошло в субботу, 17 сентября, около 22.00 на улице Вокзальной, недалеко от железнодорожного вокзала Рязань-2. На кадрах видно, что каких-либо значительных механических повреждений машина не получила.

По какой причине легковушка оказалась на разделительном барьере, неизвестно. Официальная информация от областной Госавтоинспекции пока не поступала.