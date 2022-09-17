Вечером 17 сентября на Солотчинском шоссе произошло массовое ДТП. Фото: ПУВР | Светик Балашова.

Субботним вечером 17 сентября на Солотчинском шоссе произошло массовое ДТП. О дорожном происшествии сообщается в паблике ПУВР.

По предварительным данным, дорогу не поделили четыре легковых автомобиля. Сведений о пострадавших не поступало, но в результате ДТП образовалась 5-километровая пробка.

«Ну, как там бьются? Слепые что ли? Или мордами в телефонах? Вот как четыре машины? Просто интересно», - вопрошает в комментариях один из подписчиков.

Официальной информации об обстоятельствах массового ДТП на Солотчинском шоссе к данному моменту не было.

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