«Шестерку» с рязанскими номерами, обитую коврами, встретили в центре Петербурга. Фото: RZN_Life

В центре Санкт-Петербурга обнаружили «Жигули» шестой модели, которая была вся обита коврами. К Рязани эта новость имеет отношение только потому, что номера у легковушки рязанского региона – 62.

Пару лет назад тюнинг рязанской «семерки» поразил пользователей соцсети, а по городу разъезжал кабриолет из «Лады». Такой тюнинг запрещен законом, но сотрудники Госавтоинспекции относились к владельцу лояльно.

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