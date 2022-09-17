В девяти районах Рязанской области 19 сентября отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Уже 19 сентября в девяти районах Рязанской области отключат электричество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 сентября 2022 года, в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света на несколько часов останутся жители более 60 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- город Рыбное — с 15:00 до 17:00;

- деревня Чурилково — с 10:00 до 17:00;

- деревня Зеленинские Дворики, деревня Баграмово, село Старое Веселево, деревня Валищево — с 10:00 до 16:00;

- деревня Путково — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- поселок Трепольский — с 14:00 до 17:00;

- село Новопанское, поселок отделения «Новопанское» совхоза «Трепольский», деревня Глинки, деревня Карандеевка, село Стубле, село Машково, деревня Полыновка, деревня Заболотье — с 10:00 до 13:00;

- село Печерники — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Шелудино-1, село Пальное — с 11:00 до 15:00;

- деревня Храпылево, село Высокое, СНТ «Демкино», деревня Волдыревка, село Болошнево — с 10:00 до 16:00;

- село Глебово — с 10:00 до 17:00;

- село Затишье, село Вышгород, село Льгово, село Горетово, деревня Лысцево, село Лужки, село Подвязье, село Дудкино, село Кораблино, село Гавердово, деревня Богданово, деревня Юрасово — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- село Успенское, село Немерово — с 10:00 до 12:00;

- село Муравлянка — с 10:00 до 13:00;

- деревня Журавлиха, село Шелемишево, село Городецкое — с 09:00 до 17:00;

- село Ермолово — с 09:00 до 16:00.

Спасский район:

- село Красильниково, село Новики, село Троица, село Ярустово, село Половское, село Федотьево, деревня Ясаково, село Выселки — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Ивашково — с 09:00 до 17:00.

Милославский район:

- село Заболотовское — с 09:00 до 17:00.

Путятинский район:

- село Караулово, деревня Марфино, деревня Ур, деревня Петровка, село Большая Екатериновка — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Новочернеево — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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