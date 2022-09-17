В девяти районах Рязанской области 19 сентября отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Уже 19 сентября в девяти районах Рязанской области отключат электричество.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 19 сентября 2022 года, в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света на несколько часов останутся жители более 60 населенных пунктов.
Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рыбновский район:
- город Рыбное — с 15:00 до 17:00;
- деревня Чурилково — с 10:00 до 17:00;
- деревня Зеленинские Дворики, деревня Баграмово, село Старое Веселево, деревня Валищево — с 10:00 до 16:00;
- деревня Путково — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- поселок Трепольский — с 14:00 до 17:00;
- село Новопанское, поселок отделения «Новопанское» совхоза «Трепольский», деревня Глинки, деревня Карандеевка, село Стубле, село Машково, деревня Полыновка, деревня Заболотье — с 10:00 до 13:00;
- село Печерники — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- деревня Шелудино-1, село Пальное — с 11:00 до 15:00;
- деревня Храпылево, село Высокое, СНТ «Демкино», деревня Волдыревка, село Болошнево — с 10:00 до 16:00;
- село Глебово — с 10:00 до 17:00;
- село Затишье, село Вышгород, село Льгово, село Горетово, деревня Лысцево, село Лужки, село Подвязье, село Дудкино, село Кораблино, село Гавердово, деревня Богданово, деревня Юрасово — с 09:00 до 17:00.
Скопинский район:
- село Успенское, село Немерово — с 10:00 до 12:00;
- село Муравлянка — с 10:00 до 13:00;
- деревня Журавлиха, село Шелемишево, село Городецкое — с 09:00 до 17:00;
- село Ермолово — с 09:00 до 16:00.
Спасский район:
- село Красильниково, село Новики, село Троица, село Ярустово, село Половское, село Федотьево, деревня Ясаково, село Выселки — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- деревня Ивашково — с 09:00 до 17:00.
Милославский район:
- село Заболотовское — с 09:00 до 17:00.
Путятинский район:
- село Караулово, деревня Марфино, деревня Ур, деревня Петровка, село Большая Екатериновка — с 09:00 до 17:00.
Шацкий район:
- село Новочернеево — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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