Циклон «Рейли» принесет в Рязанскую область обильные дожди и сильный ветер

Рязанцев 18 сентября ждет циклон «Рейли» с дождями и ветрами. Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 18 сентября, в Рязани ожидается переменная облачность. Ночью и днем возможны дожди, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в воскресенье будет юго-восточный, порывами до десяти метров в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +6... +11 градусов, днем +13... +18 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос», именно балканский циклон «Рейли» будет портить погоду в центральных регионах страны. Этот циклон имеет большие запасы влаги, что станет причиной сильных дождей и штормового ветра. Днем 18 сентября, по данным экспертов, ненастье переместится в Рязанскую область.

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