Рязанец нагло припарковал свою Kia прямо на газоне в центре города у бизнес-центра Atlas.
На улице Вокзальной в центре Рязани заметили легковой автомобиль, припаркованный на газоне. Фото КП-Рязань прислал очевидец.
По снимкам видно, что водитель сначала проехал по тротуару, чтобы аккуратно припарковаться на зеленом газоне в окружении лип. Своеобразную парковку автомобилист нашел у бизнес-центра Atlas (Вокзальная, 6).
Отмечается, фото было сделано 16 сентября в 15:20.
Ранее сообщалось, что в 2022 году за парковку на газонах в Рязани водителей оштрафовали на 780 тысяч рублей (подробнее о том, где нельзя парковаться).
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