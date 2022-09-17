Полиция остановила ночью машину с компанией молодежи на окраине Рязани. Вот что из этого вышло

На окраине Рязани 20-летний водитель с запахом алкоголя попался в руки полиции

В ночь на 17 сентября на улице Сельских Строителей автопатруль ППС заметил ВАЗ 15-й модели, который двигался по встречной полосе. В салоне машины находилась компания молодых людей.

Полицейские остановили автомобиль, и при проверке документов у 20-летнего водителя обнаружили явные признаки опьянения – стойкий запах алкоголя, покрасневшее лицо и невнятную речь.

К дальнейшему разбирательству подключился прибывший экипаж ДПС ГИБДД. Но молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, поэтому инспектор составил соответствующий протокол.

Молодому человеку грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!