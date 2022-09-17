Полиция остановила ночью машину с компанией молодежи на окраине Рязани. Вот что из этого вышло

На окраине Рязани 20-летний водитель с запахом алкоголя попался в руки полиции
В ночь на 17 сентября на улице Сельских Строителей автопатруль ППС заметил ВАЗ 15-й модели, который двигался по встречной полосе. В салоне машины находилась компания молодых людей.
Полицейские остановили автомобиль, и при проверке документов у 20-летнего водителя обнаружили явные признаки опьянения – стойкий запах алкоголя, покрасневшее лицо и невнятную речь.
К дальнейшему разбирательству подключился прибывший экипаж ДПС ГИБДД. Но молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, поэтому инспектор составил соответствующий протокол.
Молодому человеку грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.
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