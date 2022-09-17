Врио губернатора Малков участвовал в молебне во славу Рязани. Фото: Рязанская епархия.

17 сентября врио губернатора Рязанской области Павел Малков участвовал в молебне во славу Рязани. Провел молебен митрополит Михайловский и Рязанский Марк.

Не обошлось без патетики, Малков напомнил, что рязанцы героически сражались за Родину в разные годы, а сам город является родиной многих выдающихся людей.

«И сегодня наши бойцы с честью исполняют воинский долг в спецоперации. Не случайно Рязань с гордостью носит имя столицы ВДВ», - отметил врио.

Павел Малков пожелал городу процветания, а рязанцам – здоровья, счастья, добра и мира.

Ранее врио губернатора рассказал, как побывал на службе в честь прибытия в Рязань мощей Сергия Радонежского (подробнее).

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